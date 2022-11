"Ayvin, tu ne le verras plus jamais !" : Ayem Nour dévoile les terribles menaces de son ex Vincent Miclet

Pour Ayem Nour, le cauchemar continue... Selon ses dires, la jeune femme serait retenue au Maroc depuis plusieurs jours. Actuellement en guerre contre son ex Vincent Miclet concernant la garde de leur fils Ayvin, l'ancienne star de télé-réalité multiplie les appels à l'aide via son compte Instagram. Soupçonnée d'avoir enlevé son fils, la starlette s'est défendue corps et âme avant de finalement accuser son ancien compagnon de l'avoir frappée pendant des années, photos à l'appui.

Mais ce mardi 29 novembre 2022, c'est encore avec un long message écrit que l'ancienne meilleure amie de Nabilla a tenu à alerter ses nombreux abonnés. "Triste et désemparée", elle assure que la situation est devenue totalement invivable, en plus d'être "dramatique et dangereuse" comme elle l'expliquait dans un message précédent.

Ayem dénonce "un piège"

"Voilà 16 jours qu'Ayvin est privé d'école, de ses camarades, de son passeport, de son carnet de santé et même privé de ses affaires personnelles (vêtements, jouets) que son papa ne souhaite pas rendre malgré mes nombreux messages... Je possède une décision de justice qui m'a accordé la garde et qui a fixé la résidence d'Ayvin en France à deux reprises, donc le passeport devrait être en ma possession ! Quel injustice de nous contraindre à rester au Maroc !", a-t-elle dénoncé.

Et de continuer : "La Cour d'Appel de Paris a décidé d'accorder des droits de visites et d'hébergement au père un week-end sur deux, étant au Maroc, il n'exerçait donc pas ce droit de son plein gré. Quelle erreur d'avoir fait confiance en laissant Ayvin partir pour les vacances... Aujourd'hui je dois vous dire que tout cela n'était qu'un piège qu'il m'a tendu. Comme il n'a pas réussi à obtenir la garde en France, il m'a menacé de l'obtenir au Maroc. Il m'a clairement dit 'là-bas je fais ce que je veux, désormais Ayvin reste ici avec moi et toi tu le verras en présence de gardes du corps ou tu ne le verras plus jamais'. (...) Quand cesseras-tu de faire ta dictature et de faire du mal, tout ça pour assouvir tes caprices et ta perversion ?! Croyez-moi sur parole, je n'en resterais pas là !"

Affaire à suivre...