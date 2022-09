"L'équipe s'agrandit !" : Thomas Sotto annonce la naissance d'un nouveau bébé en plein direct

Carnet rose ! Jeudi 1er septembre 2022, Thomas Sotto a décidé de faire une grande annonce dans Télématin (France 2). Après avoir revu les titres forts de l'actualité avec Anne-Claire Poignard, le journaliste de 49 ans a apporté un peu de bonheur en donnant des nouvelles de Johanna Ghiglia, partie en congé maternité au mois de juin dernier. Et cette dernière a accouché tout récemment.

"Et puis un espoir quand même, et quel bel espoir. L'équipe de Télématin s'agrandit avec une recrue de choc et de charme. Regardez, c'est le bébé de cette dame, Johanna Ghiglia ! Ewen, un petit garçon qui est né il y a quelques jours à qui on souhaite la bienvenue. Et on embrasse bien fort évidemment la maman, le papa et toute la famille", a-t-il lâché, affichant un large sourire. Sa consoeur Anne-Claire Poignard a ajouté : "Et on adresse tous nos voeux de bonheur à Johanna, à son petit garçon et au papa. On les embrasse très fort et on leur dit à très vite".

Lancé dans une bonne ambiance, Thomas Sotto, qui est lui-même papa de deux enfants, a ensuite souligné que "les débuts étaient sportifs". Ce qui a fait réagir Julia Vignali, qui a une solution toute trouvée. "Je lui ai proposé de garder le petit quand elle avait besoin", a-t-elle rapporté. Mais pas question pour elle de prendre un autre job, comme lui a rappelé avec humour Thomas Sotto : "Non, vous vous travaillez je vous rappelle". Anne-Claire Poignard a alors proposé un compromis : amener le nouveau-né sur le plateau de Télématin. Mais elle s'est heurtée à un refus. "Oh on va le laisser tranquille le pauvre Ewen !", a répliqué le journaliste avant de conclure : "Bravo et félicitations à elle en tout cas".

Sur Twitter, après cette séquence légère et remplie d'amour, les internautes n'ont pu que féliciter la belle Johanna Ghiglia qui se fait discrète depuis son départ en congé en maternité. Son retour à l'antenne n'a pour l'heure pas encore été annoncé. Rappelons qu'elle présente les éditions de 6h30, 7h30 et 8h30 du JT de Télématin depuis le 23 août 2021, du lundi au jeudi.