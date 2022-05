Nikos Aliagas papa : sa fille Agathe déjà convoitée, le fils d'un célèbre animateur est amoureux d'elle !

Devenir parents, c'est certes beaucoup d'avantages mais un lot d'inconvénients. Outre les nuits courtes et les pleurs en pleine nuit, papa et maman doivent aussi gérer l'inquiétude et l'angoisse qu'il arrive quelque chose à leurs têtes blondes. Nikos Aliagas est passé par là, c'est d'ailleurs toujours le cas. En couple avec Tina Grigoriou, psychologue d'origine grecque, depuis plus de 10 ans, l'animateur de 53 ans est devenu père de deux enfants : Agathe, 9 ans et Andréas, 5 ans. Si le petit garçon est encore jeune, l'aînée de la fratrie va vite entrer dans l'adolescence et donc dans ses premiers émois amoureux. De quoi tracasser Nikos Aliagas, d'autant plus qu'il sait déjà qu'un garçon est intéressé...

Animateur phare de TF1, Nikos Aliagas est aussi photographe et journaliste pour le magazine Gala, pour lequel il organise des interviews. Dans le numéro de ce jeudi 26 mai, le franco-grec est parti à la rencontre de son grand ami Thomas Sotto, présentateur de Télématin depuis plusieurs mois au côté de Julia Vignali. L'occasion de connaître "Le petit monde" du journaliste et d'apprendre qu'il est non seulement papa de deux garçons mais que l'un d'entre eux tenterait bien sa chance avec Agathe.

A la question "Dans votre petit monde, il y a...", Thomas Sotto n'a pas hésité une seule seconde en évoquant ses enfants et sa potentielle future belle-fille : "Deux petits mecs, dont l'un (le plus petit) est très (très) amoureux de la fille d'un présentateur télé-photographe qui réalise des interviews pour Gala" précise-t-il en rigolant. Nikos Aliagas a-t-il bien pris la chose ? Il n'a bizarrement pas fait part de sa réponse dans l'entretien.

Si l'on peut donner un conseil au fils de Thomas Sotto pour faire d'Agathe son amoureuse, c'est de s'inscrire sur Tiktok. L'année dernière, Nikos Aliagas évoquait dans Télé 7 Jours les occupations de ses enfants et le réseau social est sur la première marche du top 3 de la petite fille : "Ma fille quand je lui dis : 'Tiens regarde, il y a papa à la télé', elle me répond : 'Papa, c'est ennuyant'. Elle a huit ans et elle est plutôt adepte des stars de Tiktok !" Nikos et Thomas Sotto, futurs beaux-pères ? L'avenir nous le dira !