Thomas Sotto absent de Télématin plusieurs jours : le journaliste s'explique...

Il faut espérer qu'avec toutes ces absences, Thomas Sotto ne vive pas des fins de mois difficiles. Il a récemment été privé d'un autre rôle majeur pour des raisons très intimes... puisqu'il aurait dû être aux commandes de l'émission politique Elysée 2022 au côté de Léa Salamé. C'est finalement le nom de Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, qui a été annoncé dans un communiqué officiel. La raison ? Thomas Sotto est en couple avec Mayada Boulos, la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex.

S'il a digéré cette décision depuis, Thomas Sotto l'a toujours trouvé "assez injuste". "Je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser, expliquait-il au journal Le Parisien. La suspicion est généralisée. Beaucoup de gens s'érigent en procureurs. Par principe, avant même d'avoir ouvert la bouche, j'aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement. Je ne veux pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2 à laquelle je suis viscéralement attaché..."