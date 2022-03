"C'est pas simple..." Julia Vignali se confie en toute honnêteté sur son couple avec Kad Merad

Julia Vignali et Agathe Lecaron ont plusieurs points communs. Celui d'avoir été un jour aux commandes de La Maison des maternelles. La première a animé l'émission de 2012 à 2015, remplacée par Sidonie Bonnec, et la deuxième est en poste depuis 2016. Mais elles font aussi toutes les deux partie de la grande famille France Télévisions et plus précisément France 2. Julia Vignali est tous les matins de la semaine au côté de Thomas Sotto dans Télématin et Agathe Lecaron prend le relais avec son équipe de La Maison des maternelles.

Les deux animatrices étaient toutes les deux invitées sur RTL ce samedi 19 mars 2022, dans On refait la télé. Face à Eric Dussart et Jade, Julia Vignali et Agathe Lecaron ont échangé sur diverses thématiques et la première a été questionnée sur le couple qu'elle forme depuis huit avec Kad Merad. Eric Dussart et Jade sont revenus sur le jour où la journaliste de 46 ans a reçu son compagnon dans Télématin. C'était en janvier dernier. Pour Julia Vignali, ce moment n'était pas gênant mais délicat... "C'est pas l'invité que je préfère tout simplement parce que c'est pas facile comme exercice. C'est pas simple...", a-t-elle confié au micro de RTL. "On a mis les pieds dans le plat dès le début en se disant c'est hyper bizarre de se retrouver là, mais lui faisait son travail d'acteur, c'est à dire promouvoir la pièce qui s'appelle Amis qui est formidable, ils sont en tournée dans toute la France actuellement et bientôt au Théâtre de la Michodière... Donc lui fait son travail d'artiste et je me suis dit on ne va pas phagocyter ce moment en jouant les : "Alors ça, t'as descendu les poubelles ce matin ?"'

Eric Dussart a ensuite voulu savoir pour Julia Vignali et Kad Merad ont toujours voulu rester discrets sur leur relation, ne pas le rendre people. "C'est ringard non ? On est en 2022... Autant il était drôle avant de me connaître, autant je faisais des trucs avant de le connaître. Donc, heureusement, j'existe sans mon compagnon et je pense que cela fait aussi partie des choses qui lui ont plu chez moi", a répondu Julia Vignali

Quant à savoir où en est leur projet de film à deux, une comédie romantique baptisée Beaux parleur - l'histoire d'un bègue qui tombe amoureux d'une grande bavarde - le couple va devoir encore s'armer de patience. "C'est un projet qui est très long, et pour le moment ça n'a pas fonctionné", a fait savoir l'ancienne animatrice du Meilleur pâtissier. Le scénario est écrit mais le financement est difficile à trouver après la période post Covid. Qu'importe l'issue favorable ou non de ce projet, Julia Vignali et Kad Merad pourront toujours être fiers de l'avoir fait à deux.