Julia Vignali et Kad Merad : moment "bizarre" en pleine émission, le couple gêné

Tôt ce lundi 3 janvier 2022, Julia Vignali a quitté son compagnon Kad Merad pour le plateau de Télématin sur France 2... où elle l'a retrouvé quelques heures plus tard ! En effet, le comédien est l'invité star de cette première émission de l'année. Une séquence pour le moins étrange pour le couple qui se vouvoie devant les caméras ! En arrivant sur le plateau, Kad Merad est gêné de saluer sa compagne de longue date. "Bonjour Damien, bonjour euh voilà", lance-t-il à Julia Vignali. Et de balancer sur le ton de l'humour : "On aurait pu faire l'émission à la maison, ça m'aurait arrangé. Comme ça, on aurait eu moins à se lever tôt !"

Exceptionnellement, l'animatrice de 46 ans est accompagnée ce jour de Damien Thévenot. Mais son camarade habituel Thomas Sotto, qu'elle qualifie de "mari télévisuel", tient à expliquer son absence via une courte vidéo diffusée dans la foulée. "Je suis hyper emmerdé, il paraît qu'il y a Kad Merad dans Télématin, lâche le journaliste. Je passe plus de la moitié de mes nuits avec sa femme, je ne sais pas s'il est au courant. Du coup, je préfère ne pas sortir..." Sur ces images, Thomas Sotto se cache dans un placard, certainement dans les couloirs de France Télévisions. "Vous l'embrassez pour moi, vous lui souhaitez bonne année tout ça. Et vous lui dites que je suis cas contact", poursuit-il, toujours avec humour.

Retour en plateau où l'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier (M6) estime que la situation est "bizarre". "Je me doutais bien que ça allait arriver un jour ou l'autre ce moment. C'est une émission à succès, il fallait bien que... voilà. Vous avez de grands artistes franchement", déclare Kad Merad. Et Julia Vignali de flatter l'homme qui partage sa vie depuis maintenant plus de sept ans : "Merci beaucoup. Et vous en faites partie Kad Merad, vous êtes vingtième personnalité préférée des Français on le répète, vous méritez plus !" Lors de cet échange, le couple peine à cacher quelques rires amusés.

Enfin, la belle brune conclut par une formule amusante : "À partir de 6h30, je vais retrouver mon mari de télévision. Je dis au revoir à mon vrai mari, je dis au revoir à mon amant de télévision." De quoi faire rire là encore Kad Merad.