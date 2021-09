Kad Merad : sa nouvelle petite habitude du matin, depuis que sa compagne Julia Vignali présente Télématin !

"Elle est comment Julia, au quotidien ?", lançait Thomas Sotto dans l'émission du 1er septembre. "Moi, ce que je voudrais faire, c'est le débrief de l'émission. Mais j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui", a répondu le comédien par téléphone. Avant de poursuivre : "Et je ne vous dirais surtout pas comment ça se passe à la maison, Thomas".

Le présentateur de 48 ans, un brin taquin, a tout de même poursuivi son interrogatoire, amusé : "Mais elle ne vous réveille pas la nuit ? Quand elle se lève, elle ne fait pas trop de bruit ?" "Non, non pas du tout ! J'aime bien ce petit réveil à 03h25. Ça me rappelle que j'ai la nuit encore", a répliqué celui qui avait confié qu'il a failli changer de nom pour sa carrière. Heureusement pour Kad Merad, Julia Vignali est une femme pleine d'humour, de patience et est reconnaissance des efforts qu'il fournit. Les tourtereaux préparent ensemble un long-métrage portant sur une histoire d'amour entre une femme et un homme bègue.