Kad Merad a bien failli changer de nom, il explique : "Je ne voulais pas recommencer"

"Ce n'est pas le moment le plus heureux de ma vie", confie celui qui partage sa vie avec l'animatrice Julia Vignali. "J'avais une idée, peut-être, d'un cinéma plus ouvert. Mon père a changé son prénom : il s'appelait Mohamed et a changé pour Rémi. Il s'est fait appeler Rémi toute sa vie. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Mohamed et que c'était pour son travail, parce qu'il dirigeait des Français et que c'était compliqué... Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas recommencer".

Kad Merad, qui prépare un long-métrage avec sa compagne, a ensuite expliqué qu'il était, encore aujourd'hui et malgré ses grands rôles au cinéma et à la télévision, en proie au doute. Pierre Lescure a même énoncé le surnom du comédien durant ses jeunes années : "Ça allait". Le père de Khalil (17 ans) ajoute alors : "Mais vous savez quoi ? J'ai toujours ce problème. Je continue toujours de douter. Je continue mon chemin et j'espère qu'il ne s'arrêtera jamais. Y'a toujours cette impression de pas être désirer tout le temps. Le métier est dur, franchement. La soi-disant famille du cinéma, elle est hard..."