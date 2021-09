Kad Merad en couple avec Julia Vignali : malaise en direct, il refuse d'évoquer leur relation

Kad Merad n'est pas du genre à plaisanter lorsqu'il parle boulot. En pleine promotion pour son nouveau film, Un Triomphe, l'acteur de 57 ans était l'invité de Télématin, mercredi 1er septembre. Par téléphone, il a été interviewé par Thomas Sotto etJulia Vignali... sa compagne ! Le journaliste a tenté de poser des questions intimes à Kad Merad, qui a tenu bon, face à une Julia Vignali surprise et hilare.

"Elle est comment Julia, au quotidien ?", lance, pour commencer, Thomas Sotto. "Moi, ce que je voudrais faire, c'est le débrief de l'émission. Mais j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui", répond le papa de Khalil (17 ans), par téléphone. Avant de poursuivre : "Et je ne vous dirais surtout pas comment ça se passe à la maison, Thomas". Le présentateur de 48 ans ne lâche rien et interroge, amusé : "Mais elle ne vous réveille pas la nuit ? Quand elle se lève, elle ne fait pas trop de bruit ?" Julia Vignali fait la grimace et sourit. "Non, non pas du tout ! J'aime bien ce petit réveil à 03h25. Ça me rappelle que j'ai la nuit encore", confie l'ancien acolyte d'Olivier Baroux. "Très agréable !", réagit Julia Vignali, face à Josiane Balasko, elle aussi invitée de la matinale.