Thomas Sotto craque complètement pour une invitée, déclaration d'amour à la télé !

Cette rentrée 2021 marque un tournant dans la carrière de Thomas Sotto. Avec sa camarade Julia Vignali, il prend les commandes de Télématin, sur France 2. Lundi 30 août, l'animateur de 48 ans a reçu Zabou Breitman, venue faire la promotion de Dorothy, sa nouvelle pièce de théâtre. L'occasion pour elle d'évoquer sa carrière mais aussi de découvrir que Thomas Sotto a complètement craquer pour elle il y a des années.

"Je peux vous dire un truc ?", lance le journaliste à son invitée entre deux séquences. La jolie brune de 61 ans acquiesce, il enchaîne alors : "J'étais complètement amoureux de vous, mais complètement." Ni une, ni deux, Zabou Breitman a laissé exploser sa joie face à cette déclaration d'amour inattendue. "Yes ! Enfin !", s'exclame-t-elle sur le plateau de Télématin. Et Thomas Sotto d'ajouter : "C'était dans les années 1980, 85/86, par là. Oh la la, j'aurai voulu être Arnold Turboust, vous ne pouvez pas imaginer." Une référence à la sortie du tube Adélaïde en 1986, interprété par Zabou Breitman et Arnold Tubourst.

Flatée, Zabou Breitman n'aurait toutefois pas donné suite, même si Thomas Sotto avait été intéressé. En effet, son coeur est pris... depuis 44 ans. Sur les ondes d'Europe 1, elle racontait en mars dernier entretenir une relation à distance avec un homme depuis l'âge de 17 ans. Le duo s'est rencontré sur le quai de la gare. "On a fait des trucs avec notre corps qui étaient trop cool", avait-elle déclaré. D'ailleurs, les deux amants n'ont jamais coupé le contact : "On s'envoie de temps en temps des petits mots, en s'appelant toujours 'mon prince', 'ma princesse'."

Toutefois, ce n'est pas avec ce charmant voyageur qu'elle a fait sa vie. Zabou Breitman a trouvé en Fabien Chalon, sculpteur de métier, sa moitié. En effet, ensemble ils ont eu deux enfants : la chanteuse Anna Chalon (née en 1989) et l'acteur Antonin Chalon (né en 1993).