Zabou Breitman révèle sa belle histoire d'amour avec un homme... depuis 44 ans !

Depuis maintenant 44 ans, Zabou Breitman entretient une relation à distance avec un homme. Invitée de l'émission Ça fait du bien d'Anne Roumanoff sur Europe 1, le 29 mars 2021, la comédienne a raconté cette belle histoire d'amour entamée sur un quai de gare, alors qu'elle avait 17 ans...

"Il arrive, on se regarde, je prends une petite Micheline pour rentrer chez moi, il prend un train qui l'emmène en Autriche", l'actrice de la série Un homme d'honneur (TF1) s'est-elle souvenue. "Les deux trains se croisent, je sors ma tête de la fenêtre. Nos mains se touchent et il me donne un petit papier avec son adresse." Zabou Breitman décide alors d'écrire à son bel inconnu, mais la pluie menace le début de cette idylle naissance... "Ce jour-là, il pleut et je mets mon nom et mon adresse au dos de l'enveloppe. La pluie a tout effacé", a-t-elle expliqué au micro d'Europe 1 lundi. "Mais, je ne sais pas pourquoi, j'avais remis mon adresse à l'intérieur de la lettre."

Commence alors une romance épistolaire, avant que les deux inconnus du quai de gare ne se revoient. Des retrouvailles sur lesquelles la comédienne césarisée reste floue. "On a fait des trucs avec notre corps qui étaient trop cools", a-t-elle ajouté avec humour. "Notre corps était cool, parce qu'on était jeunes. Et puis, c'était cool, tout court. C'était super." Ce mystérieux voyageur serait-il le "jeune musicien" avec lequel Zabou Breitman a confié avoir vécu sa première fois à 18 ans, dans "une chambre de bonne à Paris" ? Aujourd'hui encore, les deux amants sont en contact : "On s'envoie de temps en temps des petits mots, en s'appelant toujours 'mon prince', 'ma princesse'."

Tout en entretenant cette relation épistolaire, Zabou Breitman a par la suite fondé une famille avec le sculpteur Fabien Chalon, avec qui elle a d'abord eu une fille, la chanteuse Anna Chalon (née en 1989), puis un garçon, l'acteur Antonin Chalon (né en 1993).