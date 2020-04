Zabou Breitman raconte sa première fois "dans une chambre de bonne"

J'avais tout pour quitter Paris

Zabou Breitman est maman de deux enfants, fruits de ses amours avec le sculpteur Fabien Chalon : la chanteuse Anna Chalon – 30 ans – qui vit à New York et l'acteur Antonin Chalon – 26 ans –, qu'elle a fait tourner en 2010 dans son film No et moi. Mais hors de question pour elle de rejoindre l'un d'entre eux dans la précipitation à l'annonce du confinement. C'est dans son appartement du 14e arrondissement que la comédienne est restée enfermée. "J'avais tout pour quitter Paris, racontait-elle au Journal du dimanche. Une voiture, un lieu à la campagne. Mais j'ai appelé ma copine toubib là-bas et je me suis rendue à l'évidence que ce n'était pas responsable : tout déplacement est contaminant." La poésie l'aide, heureusement, à tenir au quotidien...

