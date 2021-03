Zabou Breitman : Qui est Fabien Chalon, le père de ses enfants ?

TF1 continue d'attirer l'oeil en proposant des thrillers palpitants. Lundi 22 mars, la chaîne lance la série Un Homme d'honneur dont le casting est cinq étoiles. Et pour cause, c'est Kad Merad qui a été choisi pour le rôle principal. L'acteur a donné la réplique à Gérard Depardieu, Nicolas Duvauchelle et Zabou Breitman entre autres. À 61 ans, cette dernière prouve toujours qu'elle a tout d'une grande actrice, près d'un an après avoir fait sensation dans Le Diable au coeur. Son talent, elle l'a transmis à ses deux enfants, sa fille née en 1989, prénommée Anna, puis son garçon né en 1993, Antonin. L'aînée est une chanteuse, aussi connue sous le pseudo Kiddo. Installée aux États-Unis, elle est aujourd'hui dénicheuse de talents de Frame, une plateforme de vidéos. De son côté, Antonin est devenu acteur comme sa maman. Il a d'ailleurs joué sous sa direction dans le film No et Moi, remportant pour son rôle le Prix Lumière du meilleur espoir masculin, en 2011.

Une fibre artistique que la fratrie doit également à leur père, Fabien Chalon. C'est au collège qu'il a rencontré Zabou Breitman. Elle, se destine à la comédie et lui à la sculpture. Le couple s'est marié à la fin des années 1980, pour finalement se séparer en 2006. Pendant ces années, ils se sont vus réussir chacun dans leurs projets respectifs. Fabien Chalon a notamment eu l'occasion d'exposer certaines de ses oeuvres, souvent à taille humaine et incluant la notion de mouvement, à la Galerie Beaubourg à ses débuts, devenant ainsi l'un des artistes français les plus en vogue dans le monde. Il a d'ailleurs poursuivi son ascension à l'étranger, grâce au galeriste Kamel Mennour. Et, en 2008, Fabien Chalon a réalisé une sculpture exceptionnelle, Le Monde en marche, laquelle a été temporairement installée au centre de la gare du Nord.

Grâce à cette oeuvre, il s'est fait connaître du grand public français mais aussi dans le monde entier. Deux ans plus tard, la marque Hermès a commandé à l'artiste plasticien plusieurs oeuvres afin de créer l'exposition Réactions en chaîne, présentée à travers le monde jusqu'en 2013.