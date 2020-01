Thomas Sotto et son handicap : "Il ne se voit pas, il ne gêne pas"

Au-delà de son professionnalisme sans faille, Thomas Sotto cache un petit handicap à peine visible si l'on ne prête pas attention. Pourtant, cet aspect physique quasiment invisible a bien failli lui coûter sa carrière... Interrogé par nos confrères de Konbini, l'animateur de 46 ans a révélé pourquoi il a mis autant de temps à parler de l'accident qui a bien failli lui coûter son bras.

"Tout d'abord parce qu'il ne se voit pas, objectivement, il ne gêne pas. Le handicap, il est très gênant dans le regard des autres. Quand on est jeune journaliste, entre un mec handicapé et un mec qui ne l'est pas, on ira toujours chercher plutôt le mec qui n'est pas handicapé. Et puis j'en parle très peu parce que j'ai un petit handicap. J'ai presque un handicap de journaliste, j'allais dire : ça m'a permis de vivre et voir en infiniment petit ce que vivent et ressentent en grand les gens qui ont un vrai handicap", explique-t-il. Aujourd'hui, professionnellement parlant, le handicap de Thomas Sotto n'est plus autant gênant qu'avant. Aussi, l'animateur en parle beaucoup plus plus librement.

C'est en 2017 qu'il avait décidé de prendre la parole, en poussant un léger coup de gueule au micro de France Inter : "Je suis handicapé du bras gauche suite à un accident de deux-roues. Je n'ai pas cherché à cacher mon handicap, mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas le montrer dans le métier que je fais. Quand après un an et demi de rééducation, je reçois le coup de fil d'une responsable de chaîne qui me dit 'Allo, bonjour, comment ça va ?' et puis qui dit dans les trente premières secondes 'Ton bras, ça se voit toujours ?' Évidemment, j'ai menti, j'ai dit 'Non non ! Ça se voit pas !' À l'époque, mon bras, c'était une ficelle, j'étais totalement paralysé du bras gauche", se confiait-il avant de déclarer avoir subi plusieurs opérations lourdes. "Je me suis sectionné les nerfs : mon bras gauche était paralysé. (...) J'ai fait deux ans de rééducation, aux côtés de gens formidables bien plus amochés que moi. Cette expérience m'a offert un autre regard sur la vie", ajoutait-il en affirmant qu'il pouvait désormais tout refaire sauf "lever les mains en l'air".

Heureusement, cet accident ne lui a finalement pas porté préjudice puisqu'il est aujourd'hui l'un des présentateurs de France 2 les plus sollicités, brillant notamment par la confiance qu'on lui accorde pour remplacer Laurent Delahousse aux JT du week-end.