Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry, une relation parfois tendue : "Il y a eu des conflits..."

Elle joue une mère intrusive dans Un tour chez ma fille, la nouvelle comédie d'Eric Lavaine, qui sort au cinéma le 16 juin 2021. Heureusement, dans la vraie vie, Josiane Balasko semble être un peu moins extrême que son personnage. Elle l'affirme même dans les colonnes du magazine Télé Poche : elle a trouvé la "juste distance" à respecter avec ses enfants. Maman de Rudy - qui est coach sportif - et de Marilou, la comédienne a forcément eu un peu plus de mal, par le passé, avec sa fille. Il faut dire que celle-ci suit ses traces du côté du septième art, avec toutes les difficultés qui vont de pair avec la vie d'artiste.

"Avec ma fille Marilou, il y a eu des conflits à l'adolescence et puis après, ça s'est détendu, résume Josiane Balasko. C'est dur d'exister quand on a une mère connue ! Il n'y a jamais eu de rivalité entre nous mais elle ne voulait surtout pas être une 'fille de'. Il ne fallait pas que je me mêle de ce qu'elle faisait parce qu'elle voulait se débrouiller seule. Aujourd'hui, les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire : 'J'adore votre fille !' Maintenant, je suis la mère de Marilou Berry !" Si elle a joué à trois reprises la maman de Mathilde Seigner, Josiane Balasko a également partagé l'affiche plusieurs fois avec sa fille. On les a notamment vues ensemble en 2016 dans Joséphine s'arrondit, mais aussi dans Les nouvelles aventures de Cendrillon l'année suivante.