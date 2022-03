Julia Vignali partage une confidence intime sur son couple avec Kad Merad...

Pour les 20 ans de l'émission Les Maternelles, l'équipe a convié ce mardi 8 mars les animatrices et chroniqueuses qui ont fait de ce programme une force au fil des années. Parmi elles, Agathe Lecaron évidemment, Karine Le Marchand mais aussiJulia Vignali ! Toutes ont fait part de ce que Les Maternelles leur avaient apporté dans la vie.

Si Karine Le Marchand a avoué avoir rompu avec le père de sa fille en prenant les rênes du programme, Julia Vignali a quant à elle un peu rencontré son compagnon actuel, Kad Merad, grâce à l'émission. De 2012 à 2015, Julia Vignali animait Les Maternelles. Une émission devant laquelle l'acteur de Bienvenue chez les Ch'tis a visiblement passé du temps. Et c'est tant mieux : "Karine me faisait la confidence, tout à l'heure, que certains de ses amoureux l'avaient regardée aux Maternelles. Et moi, mon amoureux actuel m'a regardée aux Maternelles." Elle ajoute même que Kad Merad "est tombé amoureux" en la voyant à l'écran.

Ce n'est qu'en 2016, deux ans après la rupture de Julia Vignali avec le père de son fils Luigi, que l'animatrice et Kad Merad ont officialisé leur relation au grand jour en s'affichant main dans la main lors des Magritte du cinéma en Belgique. Leur coup de foudre ne date pas de seulement quelques mois à l'époque puisque c'est sur le plateau de C à Vous en 2014 que Kad Merad et Julia Vignali se sont rencontrés pour la toute première fois et ont débuté leur histoire : "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là", confiait l'humoriste en 2019 sur RTL.

Le couple nage toujours en plein bonheur et n'a de cesse d'afficher sa complicité sur les plateaux de télévision. Quand ils ne sont pas tous les deux réunis dans la même émission, Julia Vignali n'hésite pas à faire passer des messages drôles à son partenaire dans son fauteuil de Télématin. Comme lors de la dernière Saint-Valentin.

Le 14 février dernier, un envoyé spécial de l'émission encourageait les téléspectateurs à offrir pour la fête des amoureux des coucous, ces horloges en bois sonnant toutes les heures, pour relancer l'industrie en perte de vitesse. Une idée qui n'a pas du tout emballé Julia Vignali : "En tout cas, si quelqu'un m'écoute : pas la peine de m'acheter un coucou pour la Saint-Valentin. Je préfère passer le message..." Ne pas avoir de coucou n'a sans doute pas empêché Kad Merad de jouer les canards !