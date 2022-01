"L'horreur !" : Laetitia Milot mariée à Badri : comment leur lune de miel a viré au cauchemar

En 2007, Laetitia Milot s'est mariée avec le deuxième grand amour de sa vie : Badri. Et comme il est de coutume pour les jeunes mariés, ils se sont envolés pour une destination de rêve, pour leur voyage de noces. Mais le séjour à vite viré au cauchemar.

L'actrice, que les téléspectateurs pourront retrouver ce mardi 25 janvier 2022 dans la fiction de M6 Pour te retrouver, est toujours pétillante et avec le sourire. En la voyant, personne ne peut se dire qu'elle a connu des drames dans sa vie. En plus de son combat pour l'endométriose, Laetitia Milot a dû affronter la mort de son premier amour, Yannis. En 2001, il est mort des suites d'un cancer. Mais, avant de rejoindre les étoiles, il a poussé la brunette de 41 ans dans les bras de Badri. La maman de Lyana (3 ans et demi) l'a rencontré quand elle a pris un petit boulot dans un cinéma et son défunt compagnon a bien vu qu'ils pourraient s'entendre. Ils les a donc poussés à se mettre ensemble. Ce qu'ils ont fait et depuis, ils ne se sont pas quittés.

Laetitia Milot et Badri se sont mariés en 2007. Si leur union s'est déroulée sans encombre, il n'en était pas de même pour leur lune de miel. C'est aux Seychelles qu'ils ont posé leurs valises, pensant vivre le plus beau voyage de leur vie. Mais comme l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) l'a confié à Télé Loisirs en 2014, tout ne s'était pas passé comme prévu. "Le premier jour, on a découvert un décor de rêve : on a couru sur la plage, puis on s'est allongés sur le sable face à la mer turquoise. Le soir, on a eu des démangeaisons, puis le lendemain, des cloques et des boutons rouges de la tête aux pieds. L'horreur !", s'était-elle souvenue.

Laetitia Milot a ensuite plaisanté sur le fait qu'elle pensait que Badri et elle allaient mourir. "C'était en fait des mouches de sable qui nous avaient piqués. On est resté comme ça pendant trois jours à faire la tournée des pharmacies et à essayer les méthodes de grand-mère : dentifrice et vinaigre sur la peau...", a-t-elle poursuivi. Leur voyage de noces était donc inoubliable, mais pas pour de bonnes raisons. Il sortait au moins de l'ordinaire.