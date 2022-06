"La peur de ma vie !" : Julia Paredes à l'hôpital pour son bébé, elle partage des images difficiles

Ce mercredi 15 juin 2022, Julia Paredes a fait de tristes confidences sur Instagram. La mine fatiguée, les yeux gonflés par ses pleurs, elle s'est confiée depuis l'hôpital. Son bébé de un an, Vittorio, se trouve actuellement en mauvaise posture. Il a été emmené dans la nuit en urgence à l'établissement de santé après avoir rencontré des problèmes pour respirer. Sa maman est forcément très inquiète avec un sentiment d'impuissance.

"L'ambulance est venue nous chercher dans la nuit avec Vittorio car sa respiration était inhabituelle, sa fièvre montait malgré les médicaments, il était de plus en plus mal donc sans attendre j'ai appelé", a-t-elle expliqué. "Suite à la fièvre de 39,8, aux vomissements etc, baby s'est déshydraté et a quasi perdu connaissance dans mes bras dans l'ambulance. La peur de ma vie !", a-t-elle connu, reconnaissant avoir aussitôt "pensé au pire".

Son enfant a alors été soumis à une batterie d'examens une fois son arrivée à l'hôpital afin de lever le voile sur le mal dont il souffre. "Test covid (négatif) grippe (négatif) et radio des poumons qui a révélé une grosse bronchite", apprend-t-on. Vittorio doit désormais rester sous surveillance les prochains jours pour reprendre ses forces, tant bien que mal. "Il est actuellement perfusé pour être réhydraté et il est sous oxygène pour l'aider à respirer. Il ne veut rien manger, juste être au sein depuis ce matin et je me dis heureusement qu'il a ça !"

Julia Paredes a partagé des images pour témoigner de l'état de son fils dans son petit lit d'hôpital, soit endormi et branché de partout, soit difficilement réveillé. (Voir notre diaporama). Des images difficiles à voir pour sa maman soucieuse. "J'espère qu'il va vite se remettre et qu'on va sortir d'ici quelques jours comme m'ont dit les médecins. En tout cas merci pour vos messages et courage à ceux qui vivent la même chose", a-t-elle conclu son message.