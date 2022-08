"La pire période de ma vie..." : Cyril Féraud revient sur le drame qui a bouleversé son existence

Sa vie professionnelle est plutôt très bien remplie. Cyril Féraud, qui se transforme en Cyril Gossbo tous les étés depuis 3 ans pour l'émission Fort Boyard, continuera à animer Le Slam, sur France 3, à la rentrée... mais pas seulement. Voilà que le jeune homme de 37 ans passe à la tête d'un autre programme intitulé Duels en familles, que les téléspectateurs découvriront très prochainement sur la troisième chaîne. Pendant longtemps, le travail a été une sorte de refuge pour le présentateur. D'autant plus quand il a traversé des périodes difficiles.

En 2019, Cyril Féraud a vécu un deuil très douloureux en perdant son père, Michel, mort d'un cancer à l'âge de 65 ans. Interrogé par le magazine Nous Deux, il a ainsi avoué qu'il rêverait de pouvoir, à nouveau, partager quelques instants avec lui. "Claquer des doigts pour le faire revenir... j'ai vécu un drame en perdant mon papa à 34 ans, rappelle-t-il. J'ai raconté ma douleur à Faustine Bollaert dans La Boîte à secrets, et j'ai reçu un tsunami de messages de gens avec un parcours similaire, ou qui me disaient que je les avais bouleversés. Mon métier et les télespectateurs m'ont énormément aidé dans cette période qui a été la pire de ma vie. Ca n'enlève pas le chagrin, mais ça aide à aller un peu mieux."

Après avoir perdu son héros, Cyril Féraud lui avait rendu hommage, sur les réseaux sociaux mais aussi en direct sur un plateau télé, lors du tournage du programme Musiques en fête, sur France 3, au théâtre antique d'Orange. S'il ne pourra jamais ramener Michel parmi nous, il espère bien pouvoir, très prochainement, transmettre ses gènes et agrandir la tribu Féraud. C'est ainsi qu'il se voit bien, dans 10 ans, "père de famille avec un petit bout de chou" qui viendrait le voir sur les plateaux télé, à qui il ferait discrètement des grimaces sans que ça se voie à l'antenne. "Construire une famille fait partie de mes objectifs prioritaires, assure-t-il. Je suis comblé professionnellement parlant, il ne me manque plus que le bout de chou..."

