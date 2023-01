"Le premier jour du reste de ma vie" : Tiffany (MAPR) passe un grand cap après sa rupture choc avec Justin

Contre toute attente, entre Tiffany et Justin, c'est terminé. Le couple a décidé de se séparer après quelques années d'amour et malgré leurs deux filles, Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). C'est le 1er janvier dernier que l'ex-candidate de Mariés au premier regard (2016) a fait cette annonce sur Instagram. "Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin", a-t-elle expliqué, assurant toutefois que leur "famille et (leurs) filles resteront toujours (leur) priorité". Et pour elle d'ajouter : "Je vous demanderai de faire preuve de respect concernant cette décision. Merci de votre soutien sans faille, et en route vers 2023 !"

Tiffany a depuis vraisemblablement entamé son bout de chemin en célibataire. Preuve en est, la jolie brune a partagé une nouvelle story Instagram dans la journée de mercredi 18 janvier pour révéler subtilement une grande nouvelle. Elle aurait trouvé son nouveau nid douillet. Sur l'image qu'elle a dévoilée, elle tient fièrement un trousseau de clefs et écrit : "Le premier jour du reste de ma vie". (Voir notre diaporama). Tiffany n'apportera pas plus de détails sur le sujet.

Plein de choses se passent une fois le téléphone posé

Avant cette apparition, Tiffany avait dû s'exprimer une nouvelle fois sur sa rupture, afin de calmer les internautes qui se sont sentis "trompés". "N'oubliez pas que des stories ou des posts ne représentent que quelques minutes de vie, de quotidien et que, bien évidemment, même sans vouloir faire illusion, plein de choses se passent une fois le téléphone posé et dans la sphère privée. Malgré cette décision, on s'entend toujours très bien avec Justin, on fait encore plein de choses à 4 et il n'y a aucune haine ou animosité entre nous. On continue à vivre dans la joie et la bonne humeur. Notre priorité restera toujours notre famille", avait-elle assuré.

De son côté, Justin avait tenu le même discours : "Notre route amoureuse se sépare mais pas notre route de parents. Ces vacances de fin d'année n'ont pas été très festives car on a beaucoup discuté. On est intelligent, on garde les mêmes objectifs pour nos filles et nous resterons une famille soudée. On va tout donner pour nos filles et penser un peu plus à soi...".