"Lui a peut-être douté, moi non !": Alexis Pinturault, sa discrète femme Romane, le secret de son retour en grâce

Deux médailles en quatre courses et le sentiment du devoir plus qu'accompli pour Alexis Pinturault lors des championnats du monde de ski. Il faut dire que le sportif de 31 ans avait la pression, puisque la compétition s'est déroulée du 6 au 19 février à Courchevel, à quelques kilomètres de l'endroit où il est né. Deux médailles qui comptent puisqu'il est le seul skieur de la délégation française à remporter des médailles. Une résurrection pour le champion, qui a connu une dernière année et demi pour le moins compliquée sportivement.

Heureusement, celui que l'on surnomme "Pintu" a pu compter sur un encadrement de haut niveau, mais également sur la présence au quotidien de sa femme Romane. Le skieur a rencontré celle qui partage sa vie au lycée sport études d'Albertville et depuis, il ne se quittent plus. Mariés en 2017, les deux tourtereaux partagent tout puisque Romane "prépare ses repas, gère son agenda et sa logistique, prend soin de ses repos et le protège", comme l'écrit Paris Match dans un article sorti ce 23 février. Pourtant, avant son sacre en Savoie, Alexis Pinturault a connu une année 2022 très compliquée durant laquelle il est notamment revenu sans médaille des Jeux olympiques de Pékin. "Fatigué mentalement", le sportif peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de sa femme. "Lui a peut-être douté, moi non !", assure-t-elle auprès de nos confrères.

Un voyage en amoureux pour retrouver la rage de vaincre

Romane, qui est également l'attachée de presse de son mari, a su le remotiver malgré les périodes de doute. Pour cela, rien de mieux que de décrocher quelque temps du ski pour se vider la tête lors d'un beau voyage. "On a plongé aux Galapagos. Puis on a grimpé un sommet de près de 6 000 mètres d'altitude, le volcan Cotopaxi, dans les Andes. C'était magique ! On était hors du temps, hors du monde. Ce moment participe à la renaissance d'Alexis", assure Romane auprès de Paris Match.

Un voyage salvateur donc, puisqu'Alexis Pinturault est revenu boosté comme jamais, offrant à ses nombreux fans des Mondiaux de très haute volée !