Alexis Pinturault : L'étoile du ski français très amoureux et marié à Romane, la femme de sa vie

Si la France peut compter sur plusieurs chances de médailles lors de ces championnats du monde ski alpin qui se déroulent à la maison, du côté de Courchevel et Méribel, Alexis Pinturault est certainement la plus belle d'entre elles. Le champion de 31 ans est dans la force de l'âge des Jeux olympiques 2022 en demi-teinte, il compte bien se rattraper cette année. Il a d'ailleurs parfaitement débuté les Mondiaux avec une magnifique médaille d'or lors du combiné ce mardi 7 février. De quoi démarrer de la meilleure des façons la compétition, qu'il poursuivra ce jeudi avec le Super G.

Pour l'encourager dans cette nouvelle course, le champion sait qu'il pourra compter sur le soutien inconditionnel de Romane, celle qui fait battre son coeur et partage sa vie depuis plusieurs années maintenant. Les deux tourtereaux se sont mariés en septembre 2017, lors d'une belle cérémonie à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). S'il se montre plutôt discret sur sa vie privée, Alexis Pinturault a néanmoins partagé quelques clichés en compagnie de sa femme sur les réseaux sociaux. En 2019, celui qui est suivi par plus de 200 000 abonnés sur Instagram a publié une photo de sa femme et lui, en compagnie de leur adorable chien.

Deux ans plus tard, le couple s'est offert un superbe voyage au Botswana, l'occasion d'un safari en amoureux, au plus près des animaux de la savane. En mai dernier, le duo inséparable était présent pour le mariage d'un couple d'amis, l'occasion d'une belle photo à deux.