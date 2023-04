"Lui ?!" : Léa Salamé choquée par une révélation sur Christophe Dechavanne, elle lui adresse une petite pique

Il s'en passe des choses dans Quelle époque !. Samedi 8 avril 2023, les téléspectateurs, toujours plus nombreux, ont d'ailleurs certainement passé un bon moment devant l'émission qui accueillait entre autres Nawell Madani, Arnaud Ducret ou encore Bruce Toussaint. Ce dernier venait faire la promotion de son livre Heureusement, elle n'a pas souffert, paru le 5 avril dernier aux éditions Stock et qui parle de la mort brutale de sa mère. Pour l'occasion, Léa Salamé avait bien évidemment lu l'ouvrage, tout comme Christophe Dechavanne.

Le chroniqueur a alors voulu partager son analyse, commençant par confier avoir eu du mal à se plonger dans le livre, tellement le sujet était douloureux pour lui. "Je n'ai plus de mère, je n'ai plus de père, je n'ai plus de soeur... et donc je t'en ai un peu voulu au départ (de lui faire ressasser ses souvenirs à travers son livre, ndlr)", a-t-il déclaré. Se rendant compte de la familiarité avec laquelle il s'adressait à Bruce Toussaint, Christophe Dechavanne s'en est ensuite justifié : "Je dis 'tu' parce que je l'ai connu il y a très très longtemps. Un des premiers castings je pense qu'il a fait, ça devait être avec moi, je voulais lui faire faire de la télé il y a trente ans".

Il m'en a voulu pendant des jours

Une anecdote qu'a aussitôt confirmé Bruce Toussaint, se rappelant même très bien de ce moment. "J'étais d'ailleurs arrivé très très en retard à ce casting, il m'en a voulu pendant des jours !", a-t-il lâché en rigolant. Et cette révélation a beaucoup étonné Léa Salamé. "Il vous en a voulu parce que vous étiez en retard ? Lui ?!", a-t-elle lâché, déconcertée. Et de glisser en parlant de Christophe Dechavanne : "Parce que lui est tout le temps en retard !"

Bruce Toussaint a néanmoins voulu souligner qu'à l'époque, il n'avait pas du tout été sérieux. "Je n'étais personne, Christophe Dechavanne m'appelle, me demande de faire un casting, j'étais très impressionné et la veille au soir je fais la fête avec les copains et je ne me réveille pas (...) 30 ans après, je m'excuse". Qu'il se rassure, Christophe Dechavanne ne lui en tient pas du tout rigueur, étant lui aussi atteint de "la même maladie" qui rend les gens en retard...