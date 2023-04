"C'est une souffrance absolue..." : Bruce Toussaint traumatisé par le décès de sa mère survenu en pleine rue

Pendant sept ans, Bruce Toussaint a officié pour le groupe Canal+ en présentant La Matinale, L'Édition spéciale puis Le News Show et l'émission Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il a ensuite effectué un virage chez France 2 avant de s'établir sur les chaînes d'informations en continu telles que i-Télé puis, aujourd'hui, BFM TV. Mais sous ce travail acharné se cache une faille familiale dont l'animateur peine à se remettre : le décès de sa maman.

Il faut dire que les circonstances de cet événement sont assez terribles puisque le journaliste a assisté en direct à la mort de celle qui lui a donné la vie... Invité sur BFM Story le lundi 3 avril 2023, Bruce Toussaint est revenu en détails sur ce tragique instant. "J'ai reçu un appel de ma soeur en début d'après-midi : 'Maman a fait un malaise. Est-ce que tu peux y aller ? C'est à Convention, ce n'est pas très loin.' Sur le coup, on a cru que c'était un truc pas très grave. Et quand je suis arrivé, elle était allongée sur le trottoir en train d'être réanimée... Ce qui n'arrivera pas puisqu'elle ne se relèvera pas", s'est-il souvenu avec émotion face à Olivier Truchot et Alain Marschall. Encore très touché par ces images, il affirme même avoir subi un traumatisme : "C'est une vision d'horreur, faut dire les choses (...) Ce n'est jamais agréable de perdre ses parents. C'est même une souffrance absolue pour les enfants que nous sommes redevenus à ce moment-là. Et je dois dire que dans ces circonstances particulières, ça a été un traumatisme..."