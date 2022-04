"Ma femme pleurait, pleurait" : Norbert Tarayre revient sur ses inquiétants problèmes de santé

On le savait, Norbert Tarayre ne tient pas en place ! Depuis qu'il s'est fait connaître du grand public en 2012 en participant à Top Chef, l'as des fourneaux enchaîne les projets professionnels. À sa carrière s'ajoutent une vie de famille bien riche avec quatre enfants et une routine sportive très rigoureuse qui lui a permis de perdre beaucoup de poids. Un planning très chargé qui ne lui laisse que très peu de répit. Résultat, en mai 2021, Norbert Tarayre s'est retrouvé hospitalisé.

Si aujourd'hui tout va mieux, les rumeurs sont à l'époque allées bon train autour de son état de santé. On a même laissé entendre qu'il était atteint d'une grave maladie. "Je ne suis pas mort !", y a-t-il réagi lors de son passage dans Sud Radio lundi 18 avril 2022. Et pour lui d'ironiser comme à son habitude en évoquant une vidéo qui le mettait en scène dans un cercueil : "Je ne tiens pas à me faire enterrer. Moi je suis cuisinier, j'aime la chaleur, donc qu'ils pensent la prochaine fois à mettre une jolie urne, que je passe au four !"

Plus sérieusement, Norbert Tarayre est revenu sur les raisons qui l'ont conduit à se faire hospitaliser quelques jours. "Je n'ai pas été très malade. C'est juste que j'ai fait un pneumothorax parce que j'ai perdu du poids trop vite, et que ma plèvre [une membrane qui entoure les poumons, NDLR] s'est décollée. Je faisais trop de sport", a-t-il expliqué. Une situation qui l'avait alors complètement paniqué. "Moi, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque, parce que, je ne suis pas hypocondriaque mais comme je suis un peu acteur dans ma tête, j'ai commencé à dire à ma femme : 'Je vais te donner les codes de carte bleue, commence à faire ci, commence à faire ça...' Et ma femme, qui est très émotive, elle pleurait, elle pleurait...", a-t-il relaté.

Les médecins, eux, étaient heureusement beaucoup plus rassurés et rassurants : "On nous dit : 'Mais non, c'est un petit bout de poumon qui s'est décollé, c'est tout !' Et ma femme a commencé à me taper sur l'épaule : 'Mais t'es c*n moi j'ai cru que tu allais mourir !' Et pas du tout."

Dans cette histoire, Norbert Tarayre a également inquiété ses enfants, et plus particulièrement ses trois aînées Gayane (15 ans), Laly (12 ans) et Aliya (8 ans) nées de son ancien mariage avec Amandine. "Ce qui est dangereux, ce sont les enfants. Comme je suis en garde alternée, ils n'étaient pas avec moi cette semaine-là. Il faut penser à l'entourage", a-t-il confié, acceptant néanmoins l'idée que l'information ait tourné dans les médias. "Ça fait partie du lot quotidien quand tu fais de la télé, mais il faut juste faire attention pour les enfants."