"J'ai fait mes au revoir à mes enfants" : Norbert Tarayre hospitalisé, le chef a cru mourir

Norbert Tarayre a bien compris qu'il devait lever le pied ! Depuis sa participation à Top Chef en 2012, l'as des fourneaux ne s'arrête pas, multipliant les projets professionnels que ce soit au théâtre, à la télé ou tout simplement au sein de ses restaurants. Résultat, son corps lui a dit stop. En mai 2021, Norbert Tarayre inquiétait alors son entourage en se faisant hospitaliser pour un pneumothorax. Une conséquence directe à tout le stress qu'il a accumulé ces dernières années. Sans parler des exercices physiques intensifs auxquels il se pliait chaque semaine.

"J'ai fait un pneumothorax. La languette du poumon a foutu le camp, 6 centimètres se sont décollés. C'est comme si tu sentais quelque chose bouger dans ton corps. J'ai cru que c'était un arrêt cardiaque", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs à paraître lundi 17 janvier 2022 dans les kiosques. Complètement paniqué par ce soucis de santé, Norbert Tarayre a pensé au pire et sa réaction est là pour le prouver. "Je l'ai joué à l'américaine, à faire mes au revoir à mes enfants. J'ai filé les codes des cartes bleues et les mots de passe à ma compagne Abi. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle s'en fichait de mon fric", s'est-il souvenu.

Fort heureusement, rapidement pris en charge à l'hôpital américain (à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, le chef de 39 ans n'a pas connu de fin dramatique. "Je suis resté claqué trois semaines et le poumon s'est recollé", assure-t-il. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre : "Ça ne bouge plus."

La famille avant tout

Reste que cette expérience effrayante a fait prendre conscience à Norbert Tarayre qu'il devait revoir ses priorités. "Je ne pouvais pas continuer la télévision, le théâtre, les enfants, les restaurants et les contrats de consulting. Ça m'a fait mal au coeur, parce que j'adore le théâtre, mais il fallait que j'arrête. Je vais déjà me consacrer à mes enfants, ma famille et mes petits projets, égoïstement. J'ai de la chance, j'ai une compagne qui me suit. Mais on va faire attention, cette-fois-ci, à ne pas être trop absent", a-t-il fait savoir.

Norbert Tarayre apprend de ses erreurs du passé puisqu'avant de connaître Abi avec qui il a eu son fils Elydjah (1 an et demi), il a été marié à Amandine. De leur union sont nées trois filles, Gayane (15 ans), Laly (12 ans) et Aliya (8 ans), qu'il n'a malheureusement pas vu grandir comme il l'aurait voulu en raison de son travail.