Norbert Tarayre et sa belle Abi : sortie en couple avec des stars de Koh-Lanta

Soirée événement mardi 19 octobre 2021 ! Plusieurs matchs importants de la Ligue des champions étaient disputés, TF1 proposait un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende, celui de la très attendue réunification... et Banijay lançait Upper Talent, sa filiale axée sur le marketing d'influence. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont fait le déplacement.

Le Marta, bar du très chic hôtel Barrière Fouquet's situé sur les Champs-Élysées en plein Paris, a accueilli du beau monde. Alexia Laroche-Joubert, dirigeante de Banijay Group, était sans surprise de la partie. Elle a d'ailleurs pris la pose avec Hugues Dangy, président fondateur de Non Stop Group, filiale de Banijay. Et parmi les invités de marque, Norbert Tarayre et sa compagne Abi, l'influenceuse Tara's body ou encore le coach sportif Abou Diaby.

Plusieurs aventuriers de Koh-Lanta, émission produite par ALP (Adventure Line Productions, filiale de Banijay) à l'instar de Moussa (Koh-Lanta en 2003, 2012 et 2020 puis Danse avec les stars en 2021), Cyril (Koh-Lanta, La guerre des chefs en 2019) ou encore Thomas (Koh-Lanta, Les Armes secrètes en 2020) ont également pris la pose. Trois apprentis Robinson actuellement au casting de l'édition All Stars célébrant les 20 ans du jeu et baptisée Koh-Lanta, La Légende ont également assisté à l'événement. Il s'agit d'Alexandra (gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres), Coumba (membre du jury final de la saison 5 en 2005, éliminée à l'orientation du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012) et Namadia (membre du jury final de la saison 12 en 2012).

Des personnalités qui reflètent parfaitement l'état d'esprit de la filiale. En effet, Upper Talent se présente comme "l'agence des aventuriers", axée sur l'aventure, le sport et la nature.