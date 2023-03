"Ma mère n'était pas très maman" : Tomer Sisley élevé par son père qui a fait "ce qu'il a pu"

Dans le téléfilm Comme mon fils, diffusé ce soir sur TF1, Tomer Sisley incarne un voyou en cavale, qui fait la rencontre d'un petit garçon abandonné par sa mère. Un scenario inspiré d'une histoire vraie, qui a beaucoup plu à l'acteur. Celui qui a récemment stoppé la série Balthazar a notamment beaucoup été touché par la sensibilité de son personnage, comme il l'a confié à Nice-Matin, ce lundi 20 mars : "Il a un coeur immense derrière un côté bourru, le contraste me plaisait à jouer. Il dépense beaucoup d'énergie pour se faire passer pour un solitaire alors qu'il n'est pas comme ça. Sa rencontre avec Charlie va tout changer, il va devenir père et mère en même temps."

Ce téléfilm étant donc beaucoup porté sur la parentalité, le héros de Largo Winch n'a pas échappé à une question sur ses parents. Il notamment été amené à révéler si oui ou non ce rôle lui a fait penser à son père, sachant que le tournage s'est déroulé entre Nice et la côte cannoise, là où il a grandi petit. "Pas consciemment", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "Mais c'est vrai qu'à l'âge de Charlie dans le film, je suis arrivé sur la côte d'Azur avec mon père car ma mère n'était pas très maman. Mon père m'a donné tout ce qu'il pouvait alors qu'il n'avait pas tous les codes, il ne parlait pas très bien français."

J'apprends tous les jours

Il a ensuite reconnu qu'effectivement, son père était en quelque sorte avec lui pendant ce tournage : "Il y avait une place pour lui, et mon personnage lui ressemble un peu. Notamment sur le côté Ours". Ce rôle lui a également peut-être fait penser à ses enfants, lui qui est le père de Liv Shaya et Levin, nés en 2008 et 2011 de sa précédente union avec l'autrice et réalisatrice Julie Madar. En janvier dernier, sur le plateau de Quotidien, il s'était notamment confié sur son rôle de père : "J'apprends tous les jours. Je fais de mon mieux. Je me pose tout le temps des questions. Je me remets tout le temps en question en tant que père."



Depuis, il est marié à sa compagne Sandra, qui est la maman de Dino, un enfant qu'elle a eue lors d'une précédente relation, et avec qui Tomer Sisley s'entend à merveille. Ils avaient d'ailleurs assisté à une interview ensemble il y a quelques semaines, pour le magazine Ciné Télé Revue.