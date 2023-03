Diaporama : "Ma mère n'était pas très maman" : Tomer Sisley élevé par son père qui a fait "ce qu'il a pu"

Ce téléfilm étant donc beaucoup porté sur la parentalité, le héros de " Largo Winch" n'a pas échappé à une question sur ses parents. Il notamment été amené à révéler si oui ou non ce rôle lui a fait penser à son père, sachant que le tournage s'est déroulé entre Nice et la côte Cannoise, là où il a grandi petit. Tomer Sisley - Avant-Première du film "BDE" de M. Youn au cinéma Publicis à Paris le 20 février 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Il a ensuite reconnu qu'effectivement, son père était en quelque sorte avec lui pendant ce tournage : " Il y avait une place pour lui, et mon personnage lui ressemble un peu. Notamment sur le côté Ours ". Tomer Sisley - Remise des Prix du 41ème Festival Mondial du Cirque de Demain au Cirque Phénix à Paris le 2 février 2020. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage

