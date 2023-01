Arrêt de Balthazar : Tomer Sisley mal à l'aise sur le tournage de la dernière saison, "le plus dur pour moi..."

Depuis le 19 janvier, TF1 diffuse la cinquième et dernière saison de la série Balthazar. On y retrouve évidemment toujours Tomer Sisley dans le rôle principal, celui du médecin légiste un peu déjanté mais brillant Raphaël Balthazar, et sa partenaire de jeu Constance Labbé, qui incarne Camille depuis la saison 4 en remplacement à Hélène de Fougerolles.

Naturellement, il ne fut pas évident de clore ce chapitre pour les équipes du feuilleton policier après tant d'années. Tomer Sisley a particulièrement eu beaucoup de mal lors du tournage. "Le plus délicat à vivre pour moi, c'était surtout le fait d'avoir choisi d'arrêter. Et du coup, de l'imposer à d'autres qui, eux, le subissent. Ce n'est pas la position la plus confortable dans laquelle je me sois retrouvé...", a-t-il reconnu lors d'une interview pour Télé 2 semaines.

Le comédien gardera néanmoins de très bons souvenirs et n'a pas manqué de souligner avoir passé du bon temps avec Constance Labbé. "J'ai adoré tourner avec Constance. On était dans le même bateau. Un bateau assez particulier du fait des rythmes de tournage et d'une certaine exigence sur le plateau. Forcément, ça rapproche. Ca créé des liens que l'on retrouve rarement ailleurs", a-t-il confié.

Mais toutes les histoires ont leur durée

Dans les pages de Télé Star, Tomer Sisley livrait par ailleurs quelques indices sur les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à cette aventure qu'a été Balthazar. Pour lui, il ne fallait simplement pas trop en faire. "Il n'y a pas d'autre rôle à qui j'ai donné autant de temps, autant d'énergie et autant de moi. (...) Mais toutes les histoires ont leur durée. Je n'aurais pas aimé faire la saison de trop. Cinq années avec ce succès, c'est assez rare", a-t-il pu constater.

Le mari de Sandra de Matteis va en tout cas de l'avant et regorge de projets. "Je commence à produire, c'est nouveau pour moi. Je trouve ça extraordinaire. On vient de finir la coproduction d'une fiction pour TF1 qui s'appelle Comme mon fils, l'histoire vraie d'un voyou qui part en cavale avec un enfant. Je développe aussi une minisérie et une série feuilletonnante. En tant qu'acteur, je suis en pleine préparation pour le tournage de Largo Winch 3 qui commence en février", a-t-il annoncé.

Découvrez un épisode inédit de la nouvelle saison de Balthazar ce jeudi 26 janvier 2023