Tomer Sisley : "Il est super attentionné ", rares et tendres confidences de son beau-fils Dino

Ce jeudi soir, à 21h10, TF1 diffuse l'ultime épisode de la série policière Balthazar, dans laquelle Tomer Sisley incarne le rôle principal. Un soulagement pour l'acteur de 48 ans, car s'il a sans doute beaucoup apprécié participer à ce programme, cela l'empêchait de se consacrer à d'autres projets. "C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. [...] La vérité, c'est que c'est très chronophage. Donc quand je tourne Balthazar, je ne peux pas tourner autre chose", avait-il déjà déclaré lors d'une précédente interview.

Et il n'a pas perdu de temps, car depuis la fin du tournage, il a déjà pu tourner le troisième volet de Largo Winch et la série Vortex pour France 2. Il peut sans doute aussi accorder davantage de moments à sa famille, lui qui pour rappel est papa de deux enfants (Liv Shaya, née en octobre 2008, et Levin, qui a vu le jour en mai 2011), fruits de ses amours avec Julie Madar, une réalisatrice de films et de documentaires. Il est aujourd'hui en couple et mariée à Sandra Zeitoun, qui a un fils prénommé Dino, né d'une précédente relation.

On a de très bons rapports

Un beau-fils avec lequel Tomer Sisley s'entend à merveille. Les deux hommes étaient d'ailleurs réunis cette semaine dans une interview accordée à Ciné Télé Revue. L'occasion pour l'adolescent de 14 ans de faire de belles confidences à l'égard de son beau-père. "Il est super attentionné et très pointilleux. Tout ce qu'il peut apprendre, il l'apprend... et il nous l'apprend en retour. C'est super, parce que dès qu'on est avec lui, on apprend plein de choses, tu vois ?", a-t-il déclaré.

"Il nous donne beaucoup d'amour, aussi. Mais quand il faut nous engueuler, il nous engueule. Il a des valeurs, c'est un super père. Et je ne vous dis pas ça parce qu'il est en train de me braquer avec un flingue", a ajouté Dino, avec beaucoup d'humour, avant que Tomer Sisley ne conclue : "C'était Dino, 14 ans, l'un de mes trois enfants. On a de très bons rapports, c'est la première fois qu'il fait ça, d'ailleurs". Une adorable séquence !