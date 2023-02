Diaporama : Tomer Sisley : "Il est super attentionné ", rares et tendres confidences de son beau-fils Dino

1 / 11 Tomer Sisley : "Il est super attentionné ", rares et tendres confidences de son beau-fils Dino

2 / 11 Ce jeudi soir sra diffusé l'ultime épisode de la série policière " Balthazar". Tomer Sisley - Avant-première du film "Super-héros malgré lui" au cinéma Le Grand Rex à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 11 L'acteur principal Tomer Sisley a évoqué le sujet pour " Ciné Télé Revue". Exclusif - Tomer Sisley - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 11 Il était accompagné de son beau-fils Dino, qui a fait de belles déclarations à l'égard de son beau-père. Exclusif - Sandra Sisley avec son mari Tomer Sisley, Dino (fils de Sandra Sisley), Levin et Liv Shaya (enfants de Tomer Sisley) - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 11 "Il est super attentionné et très pointilleux . Tout ce qu'il peut apprendre, il l'apprend... et il nous l'apprend en retour. C'est super, parce que dès qu'on est avec lui, on apprend plein de choses, tu vois ? ", a déclaré l'adolescent de 14 ans. Exclusif - Guest - Mariage de Sandra Zeitoun de Matteis et Tomer Sisley à la Mairie du 8ème arrondissement de Paris, en présence de leurs enfants respectifs, Levin, Liv et Dino, de leurs familles et de leurs amis. Le 25 novembre 2017 No Web No Blog pour Belgique Suisse © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 11 "Il nous donne beaucoup d'amour, aussi. Mais quand il faut nous engueuler, il nous engueule. Il a des valeurs, c'est un super père . Et je ne vous dis pas ça parce qu'il est en train de me braquer avec un flingue ", a-t-il également ajouté. Tomer Sisley - Avant-Première du film "BDE" de M. Youn au cinéma Publicis à Paris le 20 février 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

7 / 11 Un duo très complice ! Tomer Sisley et sa femme Sandra à la première du film "Babylon" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France, le 14 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 11 Exclusif - Tomer Sisley tourne le téléfilm "Comme mon fils" (TF1) à Théoule-sur-Mer, le 27 juillet 2022. Exclusive - For Germany, call for price - Tomer Sisley is shooting the TV movie "Comme mon fils" (TF1) in Théoule-sur-Mer, July 27, 2022. © BestImage

9 / 11 Exclusif - Tomer Sisley - Soirée du 49ème anniversaire de Sandra Sisley (né le 25 avril) et les 6 ans de "Retrouvite" avec son mari Tomer au restaurant Mamamia à Paris le 12 mai 2022. Après deux ans de pandémie,la reine des nuits parisiennes à fait battre le cœur du tout Paris en donnant une soirée inoubliable. Jeudi soir, Sandra Sisley réunissait ses amis pour célébrer ses 6 ans de passion avec la beauté du bordel (T. Sisley) ainsi que ses 49 bougies au Mamamia, nouveau restaurant branché du groupe Yeels autour d’un dîner aux saveurs italiennes, orchestré par le chef Olivier Dupuis. Une fête sous le signe de l’amour et de la rigolite qui a rassemblé les talents d’aujourd’hui et de demain. Les partenaires de cette soirée sont: Clarins, Livi, Be, et Mac. © Pierre Perusseau/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

10 / 11 Tomer Sisley et Sandra Zeitoun - People dans les tribunes lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Gwendoline Le Goff/Panoramic/Bestimage People in the stands during the final of the men's international tennis Roland Garros 2019 in Paris on June 9, 2019. © BestImage