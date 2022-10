"Moi je pensais qu'il allait se faire lyncher" : Cristiana Reali préparée au pire pour son ex Francis Huster

Cristiana Reali ne croit pas si bien dire. Au lendemain de son élimination, Francis Huster confiait au magazine Gala les raisons de sa présence dans cette saison de Mask Singer. En adorateur de théâtre, il souhaitait faire passer un message bien particulier : "Quand on m'a proposé de faire Mask Singer, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit que c'était le moyen de toucher des millions de jeunes en leur expliquant que Molière n'est pas fait pour une élite. Que Molière leur appartient. Que Molière est l'inventeur des comédies musicales. Que Molière aurait fait Mask Singer en venant avec sa troupe. C'est exactement le sens même du théâtre. Les chansons interprétées depuis plusieurs saisons, ce n'est pas n'importe quoi. On travaille pendant deux mois avec les orchestres et les enregistrements en studio. C'est un vrai travail. Comme pour Ici tout commence, j'ai voulu donner le punch et le résultat était formidable. J'espère que ma participation a donné envie aux jeunes de faire du théâtre." Peut-être a-t-elle aussi donné aux comédiens l'envie de chanter...