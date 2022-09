Francis Huster "en train de mourir asphyxié" au milieu d'un restaurant : la scène surréaliste qu'il a vécue

Cette année dans Mask Singer, la production a fait le plein de stars prêtes à se cacher derrière les nouveaux costumes exceptionnels de la saison. Le personnage du Pharaon était notamment l'un des plus mystérieux, lui qui assurait savoir chanter, jouer mais aussi jouer au foot ou encore être un écrivain reconnu. Bref, un véritable touche-à-tout. Finalement, au bout de son deuxième passage en plateau, les indices ont commencé à révéler son identité. Et après enquête, Kev Adams, Vitaa, Jeff Panacloc et Chantal Ladesou en sont venus à la conclusion qu'il s'agissait de Francis Huster. Une piste qui s'est confirmée ce mardi 13 septembre.

En effet, l'aventure s'est terminée pour le comédien de 72 ans qui a pris beaucoup de plaisir à faire le show de manière anonyme. Très populaire auprès du public français, Francis Huster a fait face à un événement qui a marqué sa vie. À savoir, le jour où il a bien failli la perdre justement au beau milieu d'un restaurant. L'ancienne star d'Ici tout commence avait raconté cette anecdote lors de la conférence de presse de la série pour laquelle il a joué un temps. Il y expliquait être "allergique à énormément de choses en cuisine, notamment à l'arsenic qui se trouve dans les fruits de mer". L'ex de Cristiana Reali en a déjà fait les frais de manière très violente.

Un soir, après une représentation sur les planches, il était allé dîner avec ses camarades de la Comédie Française au Fouquet's sur les Champs-Elysées, à Paris. "Il y avait de sublimes plateaux d'huîtres mais comme je suis allergique, je ne pouvais pas en manger. Le serveur m'a donc amené un autre plat, une soupe au Belon (autre forme d'huîtres, ndlr). Mais à cause de la couleur marron, j'ai cru que c'était aux légumes. Après la première cuillère, j'ai eu des milliers de boutons partout, ma gorge s'est mise à gonfler et j'étais en train de mourir allongé par terre asphyxié", s'était-il souvenu.

Heureusement, Francis Huster a été secouru in extremis par un ami de sa table. "Et dieu merci, Franco Zeffirelli [un réalisateur italien mort en 2019, NDLR] a pris un couteau et m'a ouvert. Il m'a sauvé la vie", avait-il poursuivi. Une chose est sûre, on ne l'y reprendra pas deux fois.