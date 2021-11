Francis Huster "fou" d'avoir été au casting d'Ici tout commence : ses proches ne l'ont pas tous soutenu

En novembre 2020, TF1 a décidé de présenter sa nouvelle création originale, à savoir Ici tout commence, la petite soeur de Demain nous appartient. Les intrigues de la série quotidienne se déroulent là encore à Sète et au sein de l'Institut Auguste Armand, une prestigieuse école de cuisine. De nombreuses personnalités ont rejoint le casting comme Tom Darmon (le petit fils de Gérard Darmon), Frédéric Diefenthal ou encore Francis Huster ! Et oui, même le comédien de 73 ans à la carrière impressionnante au théâtre et au cinéma a accepté de faire partie de l'aventure en incarnant Auguste Armand, à la plus grande surprise de son entourage.

"Oui, 80% de mes amis dans le métier m'ont dit que j'étais fou, mais pas du tout. Les temps ont changé, un comédien doit s'adapter. On doit penser aux gens qui n'ont pas les moyens pratiques ou financiers d'aller au théâtre ou au cinéma. Certains jeunes m'ont découvert dans Ici tout commence et je trouve ça très bien", a-t-il défendu dans les pages du nouveau numéro de Voici paru ce 5 novembre 2021.

Francis Huster ne sera toutefois pas resté bien longtemps sous le soleil de Sète puisque, deux mois seulement après le lancement de la fiction, son personnage disparaissait. "L'idée, c'était de surprendre et de montrer que l'on est capable de tout. Il ne faut jamais penser que la série sera un long fleuve tranquille...", confiait à l'époque la productrice Sarah Farahmand pour Télé Loisirs. L'ex de Cristiana Reali était lui aussi au courant de cette fin mortelle. "Cela faisait partie des arguments qu'on lui a présentés quand on l'a contacté. On savait en effet qu'il avait une activité théâtrale intense et des projets de tournage. Mais il a aussi été séduit par le personnage, par sa dureté avec ses filles en contraste avec la douceur et la pédagogie dont il faisait preuve avec ses élèves", expliquait Sarah Farahmand.