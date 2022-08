Cristiana Reali et Francis Huster : Leurs filles Elisa et Toscane "lâchées dans la nature", photos loin d'eux

Séparée de Francis Huster depuis 2008, le couple avait passé près de dix-sept ans ensemble. Leurs filles étaient âgées de 5 et 10 ans au moment de leur rupture. Interviewée par Gala en 2012, l'actrice avait révélé : "Je n'étais plus bien, je n'étais plus très heureuse, je ne rendais pas Francis très heureux non plus. Il fallait qu'un des deux secoue un peu l'autre, on l'a fait et voilà. Après, c'est sûr, il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. (...) C'est le manque d'implication qui est dangereux. Quand les choses vous touchent moins, vous concernent moins. Quand même ce qui est bluffant ne vous bluffe plus."

De son côté, Francis Huster avait confié qu'il tenait plus que tout à l'équilibre de ses filles. Raison pour laquelle il avait préféré que son ex ait la garde exclusive de ses enfants. "Je ne suis pas très favorable à la garde alternée. Je trouve qu'un enfant a besoin d'un foyer, que ses affaires soient dans une seule maison. (...) Mes filles avaient cinq et dix ans quand on s'est séparés. Pour elles, je tenais à ce que ça se passe le mieux possible. Mais on ne peut pas ne pas faire de dégâts", avait-il confié.