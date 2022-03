Francis Huster séparé de Cristiana Reali : pourquoi il n'a pas eu la garde partagée de ses filles ?

Francis Huster est à l'affiche de Meurtres sur les îles du Frioul diffusé ce samedi 12 mars sur France 3. L'acteur de 74 ans campe le père d'un commissaire de police, soupçonné de meurtre. Dans la vraie vie, pas de fiston mais deux filles pour le comédien : Elisa, 23 ans et Toscane, 19 ans. Ses enfants sont nées de son mariage avec l'actrice Cristiana Reali, avec qui il a partagé dix-sept ans de sa vie.

Malheureusement pour eux, la séparation impensable au départ a fini par être inévitable : "Je n'étais plus bien, je n'étais plus très heureuse, je ne rendais pas Francis très heureux non plus. Il fallait qu'un des deux secoue un peu l'autre, on l'a fait et voilà. Après, c'est sûr, il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre. Par moments, confiait Cristiana Reali au magazine Gala en 2012. C'est le manque d'implication qui est dangereux. Quand les choses vous touchent moins, vous concernent moins. Quand même ce qui est bluffant ne vous bluffe plus."

Francis Huster et Cristiana Reali ont donc dû organiser une nouvelle vie avec leurs filles, âgées de 5 et 10 ans au moment de leur rupture. Et contrairement à des papas qui ont la "chance" de pouvoir voir leurs enfants une fois sur deux, Francis Huster, lui, n'a pas eu son mot à dire : "Mes filles avaient cinq et dix ans quand on s'est séparés. Pour elles, je tenais à ce que ça se passe le mieux possible. Mais on ne peut pas ne pas faire de dégâts." Cristiana Reali a demandé la garde exclusive : "Je ne suis pas très favorable à la garde alternée. Je trouve qu'un enfant a besoin d'un foyer, que ses affaires soient dans une seule maison."

Les deux ex n'en ont pas moins gardé des liens importants : "J'aimerai toujours Francis et il fera toujours partie de ma vie. Pour les enfants d'une part, mais aussi parce que c'est quelqu'un de bien, avec toute sa folie, son côté original qui peut-être déstabilisant quand on ne le connaît pas. C'est un mec bon, généreux, sensible, avec du coeur" déclarait Cristiana Reali. Pas plus tard qu'en novembre dernier, Francis Huster y allait lui aussi de sa petite déclaration : "Je lui dois énormément parce que sans elle je n'aurais pas eu d'enfants. [...] Elle représentait toutes les femmes que j'ai aimées, c'était la ligne d'arrivée de ma vie". Tout est bien qui finit bien !