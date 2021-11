Cristiana Reali et Francis Huster : photos de leurs filles Elisa et Toscane qui ont hérité de leur beauté

Les chiens ne font pas des chats. En formant un couple d'amour et de cinéma de 1991 à 2008, Cristiana Reali et Francis Huster ont donné naissance à deux filles sublimes. Elisa a 23 ans et sa petite soeur, Toscane, a 18 ans. Et un simple coup d'oeil sur leurs réseaux sociaux permet de voir qu'elles ont eu droit à la beauté en héritage. Leur comédien de père, d'ailleurs ne s'accorde aucun mérite quant à cet état de fait !

Je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique

Ils ont beau être séparés, Cristiana Reali et Francis Huster nourrissent une forme d'amour nouvelle. "Ma mère et la mère de mes enfants resteront les femmes de ma vie pour toujours, expliquait le comédien dans les colonnes de France dimanche. Je suis un papa complètement fou amoureux de ses filles ! Elles sont très différentes, je pense que l'une prendra le chemin artistique et l'autre, scientifique. Elles feront en tout cas un métier qui les amène à construire quelque chose pour les autres. Mes filles représentent le trésor de ma vie. Et elles sont très belles... mais ça, c'est grâce à leur mère !"

Elles sont très féministes

Difficile de dire, pour l'heure, si leurs orientations professionnelles correspondront aux prédictions de papa. Elisa et Toscane ont récemment pris leur envol et ont déménagé chacune à l'autre bout du globe. L'aînée a quitté la France pour vivre à São Paulo, au Brésil, afin de perfectionner son portugais. Elle devrait ensuite passer les concours des écoles de journalisme sud-américaines. Quant à sa petite soeur, elle suit un cursus en Angleterre, à Londres, qui lie les arts et les sciences. Mais c'est avec un certain plaisir qu'elles surveillent la carrière de leurs parents, à distance, et d'autant plus quand Cristiana Reali interprète Simon Veil dans l'adaptation de son autobiographie parue en 2007, au Théâtre Antoine.