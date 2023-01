"Mon dieu que t'es cheum" : La compagne de Giovanni Castaldi clashée, elle répond du tac-au-tac !

Lorsque l'on gagne en popularité sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a forcément le revers de la médaille et la compagne de Giovanni Castaldi vient de le vivre. Très connue des amateurs de sport et de football en particulier, Carine Galli est une journaliste très demandée et qui a travaillé pour plusieurs médias et notamment La chaîne L'Equipe, où elle partage parfois le plateau avec son amoureux. Dans un milieu où les femmes se font rares, la Varoise de 37 ans a su se faire une place de choix et elle est également très suivie sur Instagram avec un peu moins de 90 000 abonnés.

Si elle adore publier des photos en compagnie de Giovanni Castaldi et de leur énorme chien, elle a partagé une story d'un autre genre ce 9 janvier, pour montrer l'envers du décor et les messages de haine que peuvent recevoir certaines personnalités. Sur son compte Instagram, un anonyme lui a envoyé un message pour le moins méchant : "Mon dieu que t'es cheum (moche, ndlr)." Une attaque gratuite et sans fondement qu'a décidé de rendre publique Carine Galli, qui lui renvoie le compliment en affichant le possible visage de la personne qui lui a écrit. "Se faire traiter de 'cheum' par un mix de Brad Pitt et Tom Cruise, c'est quand même pas de chance", répond-elle hilare (la story est à retrouver dans le diaporama).

Dis donc gros crasseux, occupez-vous de votre beauté si éclatante et ne venez pas polluer mon feed !!!

Bien décidée à ne pas se laisser faire, Carine Galli compte bien donner une bonne leçon à cet anonyme. "Dis donc gros crasseux, occupez-vous de votre beauté si éclatante et ne venez pas polluer mon feed !!!", conclut-elle son message. Connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche, la grande copine d'Estelle Denis ne supporte plus les attaques gratuites sur son physique et elle ne compte plus se taire.

Très heureuse dans sa vie de couple avec Giovanni Castaldi, la journaliste partage la vie du fils de Jean-Pierre Castaldi depuis plus de deux ans et l'officialisation de leur relation en septembre 2020. Si tout va pour le mieux entre eux, il ne faut pas s'attendre à voir des enfants arriver prochainement dans leur famille, comme ce dernier l'a expliqué il y a quelques mois de ça.