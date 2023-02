"Mon travail est devenu le sien" : Ambre Chalumeau (Quotidien) visée par des accusations de plagiat

Drôle, douce et très cultivée, Ambre Chalumeau a su s'imposer au sein de l'équipe de Yann Barthès où elle occupe la place de chroniqueuse culture depuis 2020. Toujours très inspirée et surtout passionnée, la jeune femme de 25 ans prend soin d'informer les téléspectateurs avec bienveillance et originalité. Mais jeudi 9 février 2023, la fille de l'écrivain Laurent Chalumeau a fait une chronique qui n'est pas passée inaperçue, notamment auprès de l'autrice Racha Belmehdi...

Sur son compte Instagram, cette dernière a en effet accusé Ambre Chalumeau d'avoir plagié son ouvrage intitulé Rivalité, nom féminin. "Hier matin, mon éditrice et l'attaché de presse de ma maison d'édition m'ont envoyé un mail pour me prévenir que la chroniqueuse Ambre Chalumeau avait demandé à recevoir mon livre afin d'en parler dans l'émission Quotidien", a expliqué l'écrivaine. En effet, pour illustrer sa chronique sur "le traitement médiatique misogyne de la rivalité entre Rachida Dati (présente sur le plateau, ndlr) et Anne Hidalgo", la jeune femme utilise plusieurs exemples tirés directement du livre de Racha Belmehdi. Seul problème : à aucun moment elle ne cite le travail de l'écrivaine ! "La célèbre photo de Sophia Loren et Jayne Mansfield qui orne mon livre apparaît même dans son sujet ! C'est le bon moment pour glisser un 'tous ces exemples sont issus du livre de Racha Belmehdi paru aux éditions Favre' en le montrant à la caméra. Une demi-seconde suffirait...", a déploré l'autrice.