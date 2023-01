Ambre Chalumeau (Quotidien) : Qui sont les célèbres parents de la chroniqueuse culture ?

C'est un grand pas dans la carrière d'Ambre Chalumeau ! Ce soir, la chroniqueuse culture de l'émission Quotidien sera aux commandes de son tout premier prime sur TMC. Très appréciée des téléspectateurs, l'acolyte de Yann Barthès rencontre le succès à chacune de ses interventions, aussi courtes soient-elles. Drôle, bienveillante, proche de sa communauté et surtout très cultivée, la jeune femme tient sa passion de ses parents.

Depuis toute petite, Ambre Chalumeau nage dans la culture sous toutes ses formes. Grâce à ses parents, eux-mêmes passionnés d'histoire, elle s'est peu à peu forgée un esprit vif et curieux. Il faut dire que ses parents ne sont pas inconnus du grand public. En effet, son père n'est autre que Laurent Chalumeau, écrivain, scénariste et journaliste à succès tandis que sa mère est Arielle Saracco, ancienne directrice de la création originale chez Canal+. À noter que son paternel est d'ailleurs un proche ami de l'animateur Antoine de Caunes, puisque les deux hommes se partageaient l'écriture des sketchs de l'époque Nulle part ailleurs. Il a aussi écrit plusieurs chansons pour de grands artistes tels que Michel Sardou, Julien Clerc ou Patrick Bruel.

Une histoire de famille

Il n'est donc pas totalement étrange de voir cette jeune femme de 25 ans se frayer un chemin dans le monde de la télévision. Concernant son amour pour la culture, Ambre Chalumeau a expliqué à nos confrères de Télé Loisirs qu'elle avait été à bonne école. "Il serait mensonger et ingrat de dire que j'ai construit ma culture toute seule. J'ai la chance d'avoir des parents très cultivés et d'avoir grandi dans un appartement rempli de DVD et de livres dans lesquels ils me laissaient piocher. C'est précieux", a-t-elle indiqué.

Mais attention ! N'allez pas dire à la jolie brune qu'elle a décroché ce prestigieux poste grâce à l'influence de ses parents... Ambre Chalumeau assure s'être faite toute seule. "Beaucoup de gens pensent que j'ai eu le job sur TMC grâce à mes parents. Mais pas du tout. Quand je leur ai dit que j'allais passer à l'antenne, leur première réaction a été l'inquiétude : ils connaissent ce milieu et pensaient à ce qu'impliquait l'exposition publique. Ils m'ont laissé me débrouiller et, aujourd'hui, je crois qu'ils sont fiers, contents de ce que je vis", expliquait-elle dans les colonnes de 20 minutes le 24 janvier 2023. À bon entendeur !