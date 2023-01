"Non mais sérieux..." : Vincent Cerutti choqué par la "connerie" de son fils de 3 ans, photos des dégâts

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont eu le grand bonheur d'accueillir ensemble leur fille Abbie (6 ans) et leur fils Isaac Haroun Giovanni (3 ans). Deux enfants qui les remplissent de bonheur au quotidien et dont ils sont très précautionneux. En effet, le couple a mis un point d'honneur à les préserver du regard du grand public, ne choisissant de les exposer que très rarement, et toujours en camouflant leurs visages. Mais il y a des événements qui sont impossibles à ne pas partager.

Ce dimanche 15 janvier justement, Vincent Cerutti s'est saisi de son compte Instagram pour poster une publication dédiée à son fils Isaac, et plus particulièrement à sa dernière action irréfléchie. "Bravo Isaac ! 3 ans et ta bêtise entre directement en 1ère position de tes 'conneries' d'enfance... et après ? Sur la seconde et la troisième marche du podium ? Je ne suis pas pressé, prends ton temps mon lapin ! Non mais sérieux il s'est coupé les cheveux le gamin !!", a annoncé l'animateur. Il a accompagné sa drôle de légende d'une première photo de la grosse touffe que s'est enlevé tout seul son fils puis une autre dévoilant sa coupe de cheveux désormais bien inégale.

L'anecdote a rapidement beaucoup amusé les internautes. "Un classique... allez courage", "Ils l'ont tous fait ! Je crois que ça fait parti du process", "Plus qu'à raser le tout", "Heureusement qu'il n'avait pas une tondeuse", "Ça va c'est pas si mal pour un débutant !", a-t-on commenté. Un abonné s'est par ailleurs demandé ce que faisait Isaac "avec une paire de ciseaux à 3 ans". Ce à quoi à directement répondu Vincent Cerutti : "C'est une excellente question et ni Hapsatou ni moi ne savons d'où sortent ces ciseaux jaune ! Jamais vu !!".