Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, un couple "explosif" : confidences sur ce qui a "calmé beaucoup de choses"

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy se sont bien trouvés. Alors qu'elle était en couple au moment de leur rencontre, l'animatrice a complètement craqué pour son confrère en un rien de temps. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés et ont même fondé une belle famille. En effet, ils ont accueilli ensemble leur fille Abbie (5 ans) et leur fils Isaac (2 ans). Un grand bouleversement pour ce couple qui était dans le passé "explosif" d'après les confidences de Vincent Cerutti dans l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs. "Il l'a été mais il ne l'est plus, là...", a-t-il assuré.

La parentalité n'a cependant pas entièrement modifié leurs personnalités. "Vous savez, le fait d'avoir des enfants aussi ça a calmé beaucoup de choses. C'est davantage eux, la priorité. On est focus sur leur bien-être et leur équilibre. Mais on a tous les deux un tempérament fort, ça, c'est sûr, oui", a-t-il avoué. Hapsatou Sy est notamment toujours "dans la vie comme elle est à l'antenne", avec un côté "parfois autoritaire, de temps en temps oui...", reconnaît-il.

Les deux animateurs sont en tout cas comblés par leurs deux enfants, qu'ils protègent du mieux qu'ils le peuvent du regard du public. Ce n'est donc que très rarement qu'ils partagent des photos d'eux et toujours en camouflant leurs visages. Il se réjouit également de ne plus "être embêté" par les paparazzis et de pouvoir vivre sereinement avec sa famille. "Je suis moins bankable, je ne suis plus à l'antenne, je n'ai plus d'actu télé à proprement dit, il y a l'émission sur M Radio tous les matins mais ce n'est pas pareil, donc ce n'est plus un souci. Et les enfants sont préservés heureusement, c'est super important ça", a-t-il expliqué.

Vincent Cerutti est toutefois de temps en temps rattrapé par sa notoriété là où il ne s'y attendait pas vraiment. "J'ai un souvenir en particulier qui m'a marqué, c'est lorsque ma fille est entrée à l'école maternelle, il y avait la kermesse de l'école et nous sommes allés rejoindre Abbie avec Hapsatou, son petit frère Isaac n'était pas né encore, et c'est vrai que des enfants dans l'école m'ont reconnu. Ils ont reconnu le mec qui présentait, à l'époque, Safari Go sur Gulli", a-t-il raconté amusé pour Jordan Deluxe.