"Notre peine est immense" : Laurent Ournac en deuil, l'anniversaire de sa femme Ludivine bouleversé

Le week-end a été fort en émotion pour Laurent Ournac et les siens. Alors qu'il était parti pour fêter un heureux événement, celui de sa femme Ludivine qui a passé le cap des 31 ans, le comédien a été frappé par la mort de son fidèle compagnon, son chien Marcel, un adorable bouledogue français blanc et marron. Une disparition qui a naturellement plongé la famille dans le chagrin.

"Marcel nous a quitté ce samedi. Il a choisi le jour de mon anniversaire pour donner son dernier souffle. Notre peine est immense", a confié Ludivine en story Instagram, en partageant une photo de son chien adoré (voir notre diaporama). De son côté, le père de Capucine (10 ans) et Léon (3 ans) a rendu hommage à l'animal à travers une publication émouvante. "Adieu Marcel... Un bout de nous pars avec toi. Tu laisses un vide dans la maison. Capucine est triste, Léon ne comprends pas où tu es et nous on se sent vide. Tu es parti trop vite. Sans un au revoir. Ni un dernier câlin. Il reste 5 kilos de croquettes et des poubelles à renifler. Il reste du vide sans toi. Nous ne t'oublierons jamais", lit-on.

Un message poignant qui a touché en plein coeur les internautes, nombreux à avoir eu des amis à quatre pattes comme Laurent Ournac et Ludivine. "Courage les amis", "C'est trop triste, bon courage. On les aime tellement nos animaux de compagnie et ils nous donnent tant", "Une grosse pensée", "Adieu Marcel, amuse toi bien au paradis des chiens heureux", ont-ils commenté.