Laurent Ournac et sa femme Ludivine : leurs enfants ont bien grandi

De temps à autre, Laurent Ournac dévoile aussi d'adorables photos de famille avec Ludivine, Léon et Capucine. De précieux moments pour l'acteur qui doit parfois s'éloigner de sa famille pour son travail. Pour l'épisode spécial de Camping Paradis Les bleus font du ski, diffusé ce lundi 6 décembre, l'équipe a posé ses valises à Morzine, en Haute-Savoie. Et il a eu la chance de voir sa tribu venir lui rendre visite. "Ce sont souvent des petites sessions de deux-trois jours, tout dépend si ça tombe pendant les vacances scolaires... Quand ma fille vient sur le tournage, elle se met avec un casque et écoute ou bien elle rejoint les figurants et fait de la figuration avec eux. Sa présence amène quelque chose d'apaisant", a-t-il confié à Gala. Et de préciser que Capucine est "assez curieuse" pour son âge.