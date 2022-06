"Nous avons les résultats..." : la cause de la mort d'Andrew Fletcher (Depeche Mode) révélée

Quid des obsèques d'Andrew Fletcher, surnommé "Fletch" ? Les fans ne pourront pas y assister, pour la simple et bonne raison qu'elles ont déjà eu lieu dans la plus grande discrétion : "Andy a été célébré dans une salle remplie [...] de ses proches, de sa famille, de la famille Depeche Mode, et de tant de personnes qui ont marqué la vie d'Andy et la nôtre au fil des années. Être tous réunis était une manière très spéciale de se souvenir de lui et de le laisser partir" ont-ils poursuivi.

L'annonce de la mort d'Andy Fletcher avait eu un retentissement sans nom dans le monde de la musique. Les hommages s'étaient abattus sur la Toile, empreints d'amour, de tristesse et de souvenirs, à commencer par ceux de Depeche Mode : "Fletch avait un coeur en or et était toujours présent lorsque vous aviez besoin de soutien, besoin d'avoir une conversation vivante, d'un bon éclat de rire ou d'une pinte bien fraîche. Nos coeurs sont avec sa famille et nous vous prions de les garder avec vous dans vos pensées."