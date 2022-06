"Nous nous étions déjà croisés" : Pauline et Damien (Mariés au premier regard) font des révélations

Lundi 13 juin, M6 a diffusé un épisode inédit de Mariés au premier regard 2022. L'occasion de retrouver Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) et Pauline (33 ans, infirmière libérale), compatibles à 77%. Les deux candidats ont fait face aux experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour annoncer leur décision finale. Et bonne nouvelle, ils ont pris la décision de rester mariés. Au lendemain de la diffusion, TV Mag a dévoilé une interview des tourtereaux.

Le charmant brun a confié à nos confrères qu'il avait postulé lors de la diffusion de la saison 4, en 2020. Mais à l'époque, aucune compatibilité assez forte ne lui avait été trouvée. "J'ai relancé les équipes de l'émission un an plus tard et, en parallèle, mon père avait pris l'initiative de m'inscrire sans me le dire. C'était assez marrant", a précisé Damien à TV Mag. De son côté, Pauline s'est inscrite un soir où elle n'avait pas vraiment le moral. Mais ce n'est qu'un an plus tard que la production l'a contactée pour participer. "Je ne m'y attendais plus du tout. Mon profil a été repêché dans les oubliettes du casting de la saison 5", s'est-elle amusée.

Finalement, c'est comme si le destin les avait réunis au bon moment puisqu'ils ont eu un véritable coup de foudre. Et ils ont bien vite constaté que des proches à eux se connaissaient déjà. En effet, lors du mariage à Gibraltar, Damien a reconnu l'un de ses clients de la concession parmi les invités de Pauline. Et une autre femme a fait savoir qu'elle connaissait Graziella, la maman du marié, car elle était cliente du supermarché où elle travaille.

Les deux candidats en sont donc persuadés, ils se sont déjà croisés avant le tournage. "Nous nous sommes croisés, c'est certain ! Mais sans faire attention l'un à l'autre. Je pense que si nous nous étions parlé ce jour-là, il y a quatre ans, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné...", a déclaré Pauline. Et son mari de poursuivre : "Nous nous sommes très rapidement posé la question surtout que plusieurs de nos proches s'étaient déjà vus et en ont parlé durant la cérémonie. Avec Pauline, nous ne nous étions jamais remarqués mais nous savons que nous nous étions déjà croisés à de nombreuses occasions. Notamment lorsqu'elle s'est rendue sur mon lieu de travail, à ma concession automobile pour acheter sa BMW, elle avait eu affaire à un autre conseiller. Ma mère l'avait également déjà croisée puisqu'elle venait soigner des patients qui habitent dans sa rue."

Une histoire digne d'un conte de fées donc.