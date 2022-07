"Nous sommes partis à 12 de ma famille, je suis revenue toute seule" : La rescapée de l'accident de Beaune raconte...

Le 31 juillet 1982, un terrible drame se produit sur l'autoroute A6 près de Beaune en Côte d'or : c'est l'accident de la route le plus meurtrier en France, il fait 53 morts dont 44 enfants. Des victimes qui se trouvaient pour la plupart à bord d'un autocar qui était en route, avec un autre, vers une colonie de vacances en Savoie. Un monstrueux carambolage qui a défrayé la chronique de par le nombre de ses victimes. Soixante-deux personnes ont survécu, et parmi elles, Sylvie. Désormais quinquagénaire et maman de quatre enfants, elle est revenue sur la tragédie dans l'émission Ça commence aujourd'hui présentée par Faustine Bollaert. Digne et forte, elle raconte comment elle a vécu cet épisode d'une violence rare, elle qui a perdu brutalement, à l'âge de 15 ans, ses deux frères et sa soeur qui étaient à bord du bus comme elle.

Les deux autocars en question avaient pour objectif de se rendre en ce mois de juillet de Crépy-en-Valois dans l'Oise à Aussois en Savoie pour une colonie de vacances organisée par la caisse d'allocations familiales. C'est ainsi que Sylvie était avec toute sa fratrie, mais également des cousins et des cousines pour ce voyage qui devait être de sympathiques vacances. En ce jour de grand chassé-croisé dans la circulation estivale, sous la pluie et avec une vitesse élevée - mais qui reste inconnue à ce jour -, le passage vers une zone dangereuse de l'autoroute qui passe de trois à deux voies sera fatale pour les véhicules.

Sylvie se souvient avoir échangé de place pour que sa petite soeur puisse être assise à l'avant à côté de sa copine. Elle est alors allée se placer au fond du véhicule, ce qui lui permettra d'avoir la vie sauve, mais pas sa soeur : "Ça, c'est une chose avec laquelle j'ai du mal, j'aurais dû rester avec elle." Un énorme sentiment de culpabilité ronge depuis ce jour celle qui est devenue maman : pourquoi elle et pas les autres ? "Nous sommes partis à 12 de ma famille, je suis revenue toute seule", dit Sylvie les yeux remplis de larmes. En venant sur le plateau, elle veut penser à toutes les personnes mortes, sa famille comme les autres, ainsi qu'aux rescapés, comme elle, qui ont dû continuer, voire réapprendre, à vivre.