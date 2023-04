"On a des petits désaccords" : Alain-Fabien Delon et Alain Delon, les relations enfin apaisées, rares confidences

S'il a évoqué cette belle opportunité offerte par le 7ème art, il est également revenu avec pudeur et sérénité sur les liens qui l'unissent au clan et à Alain Delon. Des confidences suffisamment rares pour être soulignées dans lesquelles se dégage un certain apaisement. Comme il le fait savoir, "les temps difficiles" ont adouci les tensions : "Ça rapproche quand même les liens. Après, on a toujours des petits désaccords comme dans toutes les familles mais on s'est bien rapprochés."

Au cours de l'été 2019, on apprenait qu'Alain Delon, alors âgé de 83 ans, avait été victime d'un AVC. Transporté d'urgence à la Pitié-Salpêtrière où il a été opéré et gardé trois semaines en soins intensifs, l'acteur s'en est heureusement sorti sans séquelle. Mais un tel événement a bouleversé les liens de famille. Désormais soudé, le clan Delon semble ne faire qu'un : "C'est le plus important. Surtout quand on sait que ça va très vite et que moi personnellement, j'ai eu pas mal de problèmes avec mon père ou avec ma maman, surtout plus jeune. Quand justement, à la remise de son AVC, on s'est assis sur un canapé, j'ai pris une photo avec lui et après je me suis quand même dit que ça faisait dix ans que je ne m'étais pas assis à côté de lui sur un canapé. Dix ans ! Qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans ? On ne s'est pas parlé. Pour quelles raisons ? On ne sait pas vraiment. Ego ou incompréhension... Donc maintenant, je ne vais plus en arriver à ça. On ne garde que l'essentiel."