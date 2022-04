"On ne voulait pas jouer avec lui" : le comte de Bouderbala exilé, son fils en cause

Une poignée d'artistes français, qu'ils soient humoristes, acteurs ou chanteurs, a choisi de quitter le pays pour s'installer à l'étranger. Le comte de Bouderbala, alias Sami Ameziane, a posé ses valises dans un pays voisin. C'est au Portugal que le comédien et humoriste de 43 ans, passé par la case Jamel Comedy Club, vit désormais avec son fils. Là où certains font ce choix pour ne pas payer d'impôts en France, le comte de Bouderbala est loin de tout cela. Dans un entretien pour Paris Match, il a expliqué que ce départ avait fait son chemin après une discussion avec son petit garçon : "Je ne suis pas parti pour raisons fiscales, débute-t-il. Mais quand mon fils m'a expliqué qu'on ne voulait pas jouer avec lui parce que c'était un 'arable', cela m'a rappelé de mauvais souvenirs."

Constater la souffrance de son fils et son quotidien difficile à l'école à cause des autres camarades a été un élément déclencheur pour le comte de Bouderbala. En papa poule, il a donc pris les devants et fait leurs valises direction le Portugal. Chaque week-end, l'humoriste revient à Paris pour assurer ses spectacles. Un nouveau rythme adopté par amour pour son fils qu'il veut voir s'épanouir autant qu'il a pu l'être lui aussi.

Son enfance, le comte de Bouderbala l'a passée en partie à Saint-Denis en région parisienne. Endroit même où il rencontrait à l'âge de 15 ans celle dont il est très amoureux aujourd'hui : "Je l'ai rencontrée à 15 ans, le jour où je suis entré au lycée Eluard à Saint-Denis. Ça a été un coup de foudre dans le bus, confie-t-il à Paris Match. Impossible de lui parler de toute l'année puisque j'ai toujours grandi en regardant mes chaussures. L'été passe. J'ai une poussée d'acné. A la rentrée, je ressemble à une pizza regina et tout le monde se fout de ma gueule. J'ai longtemps essayé de la retrouver. Un jour, elle est venue me voir sur scène. Elle avait fait sa vie, deux enfants, mais elle venait de quitter son mec. Alors on s'est revus..." Et ils ne se sont plus jamais quittés depuis.